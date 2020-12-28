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28.12.2020  16:46   

Вырвал пистолет: обошлись легким испугом - Telegram

На заправке произошел маленький инцидент.

Как сообщает Телеграмм-канал ХС Харьков, на заправке «Мотто» на Академика Павлова произошла история, при других обстоятельствах могшая привести к печальныи последствиям.
 
Невнимательный водитель на авто Ford и вырвал пистолет со шлангом.
 
Тэги:  пистолет, заправка, харьков
 
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