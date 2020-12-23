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23.12.2020  19:38   

Афера на 800 тысяч: хитрый делец может сесть на 12 лет - Прокуратура

Директору ООО сообщено о подозрении.


//khar.gp.gov.ua
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Алексей Лесенко, в ходе досудебного расследования установлено, что в конце 2019 года одна из государственных организаций Государственного агентства резерва Украины провела открытые торги по капитальному и текущему ремонтам кровли помещений. ООО, признанным победителем торгов, заключено два договора подряда.
 
Директор ООО, являясь должностным лицом, достоверно зная, что объемы фактически выполненных ООО указанных работ не соответствуют объемам, определенным договорами подряда, проектно–сметной документации и актам выполненных работ к ним, завысил объем фактически выполненных работ.
 
Таким образом он завладел бюджетными средствами на общую сумму почти 800 тыс. грн.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
 
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  афера, мошенничество, харьков
 
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