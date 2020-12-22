22.12.2020 14:39

На Харьковщине браконьеры выловили сетями рыбы на 6.5 тысяч гривен

Инцидент произошел на Оскольском водохранилище возле с. Пески-Радьковские Боровского района, сообщают в Харьковском рыбоохранном патруле



Харьковский рыбоохранный патруль

18 декабря 2020 Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение Правил рыболовства. Были задержаны двое мужчин, которые осуществляли вылов рыбы запрещенным орудием лова, а именно лесковой сеткой.

Таким образом нарушители выловили: плотва - 72 экз., щука - 1 экз. и серебряный карась - 1 экз. Общий вес незаконно добытых биоресурсов составила 5 кг.

Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 6477 грн.

На виновных лиц составлены протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Им грозит штраф от двадцати до сорока необлагаемых минимумов доходов граждан (340-680 грн.) с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения, являющихся частной собственностью нарушителя и незаконно добытых водных живых ресурсов или без таковой.