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22.12.2020  14:39   

На Харьковщине браконьеры выловили сетями рыбы на 6.5 тысяч гривен

Инцидент произошел на Оскольском водохранилище возле с. Пески-Радьковские Боровского района, сообщают в Харьковском рыбоохранном патруле


Харьковский рыбоохранный патруль
18 декабря 2020 Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение Правил рыболовства. Были задержаны двое мужчин, которые осуществляли вылов рыбы запрещенным орудием лова, а именно лесковой сеткой. 
 
Таким образом нарушители выловили: плотва - 72 экз., щука - 1 экз. и серебряный карась - 1 экз. Общий вес незаконно добытых биоресурсов составила 5 кг.
 
Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 6477 грн.
 
На виновных лиц составлены протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Им грозит штраф от двадцати до сорока необлагаемых минимумов доходов граждан (340-680 грн.) с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения, являющихся частной собственностью нарушителя и незаконно добытых водных живых ресурсов или без таковой.
Источник:   Харьковский рыбоохранный патруль
 Тэги:  браконьеры, вылов рыбы, харьковщина
 
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