18.12.2020 13:19

Катастрофа Ан-26: среди подозреваемых - командующий Воздушных сил - Суспільне

Государственное бюро расследований Украины объявило подозрения трем должностным лицам, которые могут быть причастны к авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом.



Фото: antikor.com.ua

Об этом на брифинге 18 декабря сообщил начальник отдела главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок.

"Получены доказательства, по которым обоснованно подозреваются отдельные лица, причастные к организации указанных полетов, и которые допустили нарушения в своей служебной деятельности", - сказал он.

На этом этапе досудебного расследования подозреваются три человека: руководитель полетов, командир воинской части и Командующий Воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов.

"На сегодняшний день нами вручено письменное уведомление о подозрении руководителю полетов воинской части, в этот день осуществлял управление полетами, сообщено о подозрении командиру указанной воинской части, который утверждал план полетов с нарушениями, а также сообщено о подозрении Командующему Воздушных сил Вооруженных сил Украины, который совершил халатность, небрежное отношение к своим служебным обязанностям, которые повлекли за собой указанную трагедию ", - сообщил Приймачок.

"По поводу сути служебной халатности, они заключаются в том, что эти нарушения были допущены как на стадии подготовки к полетам, поскольку были допущены на борт самолета лица, которых вообще там не должно было быть, как на стадии осуществления полета, когда полет разрешался с нарушением как правил эксплуатации летательного аппарата, так и правил осуществления полетов ", - уточнил еще один представитель ГБР на брифинге.

По его словам, подозрения объявили 18 декабря.

Руководство полетов подозревается по ст. 416 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание до 15 лет заключения. Подозреваемым в служебной халатности (ч. 3 ст. 425 УК) грозит до семи лет заключения.

"На сегодняшний день нами только сообщено о подозрении лицам, в отношении которых собрано достаточно количество доказательств, чтобы констатировать, что в их действиях усматриваются признаки состава уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 425 УК и ст. 416 УК", - отметил представитель Госбюро .

Во время экспертиз следователи получили "неопровержимые доказательства, что нарушение правил подготовки полетов, нарушение правил полетов, нарушение правил эксплуатации летательных аппаратов имели системный и систематический характер", заявили в ГБР.

"Степень вины и ответственности каждого военнослужащего, имевшего отношение к организации и осуществлению полета и эксплуатации самолета Ан-26Ш, будут предоставлены ​​в ходе дальнейшего досудебного расследования. И по результатам этого будут установлены мера и степень ответственности других военнослужащих", - сказали в ГБР .

В деле еще продолжаются экспертизы. Круг подозреваемых может увеличиться.

"Мы не считаем, что мы установили исключительно всех лиц, причастных к катастрофе самолета", - заявил представитель Госбюро расследований.