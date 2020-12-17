Скрывался больше трех лет: в Харькове задержали особо опасного рецидивиста – ГУНП

55-летний злоумышленник провел в местах лишения свободы около 30 лет за совершение убийства, вымогательства, разбойных нападений. Более трех лет он скрывался от правоохранителей на территории Харьковской области.
Установили местонахождение и задержали преступника сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области ночью 17 декабря.
Мужчина разыскивался Валковским отделом полиции за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
29 сентября 2017 года в отделение реанимации Валковской районной больницы в тяжелом состоянии был доставлен 59-летний житель поселка Старый Мерчик. Как установили полицейские, телесные повреждения потерпевшему нанес 55-летний злоумышленник вместе с другими личностями, которые также завладели имуществом потерпевшего.
Кроме этого, мужчина разыскивался за совершение на территории области краж личного имущества граждан с проникновением в жилище.
В настоящее время разыскиваемый задержан в установленном законом порядке с целью доставки в суд для решения вопроса об избрании меры пресечения.
По санкциям статей мужчине грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
День идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды!
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. Гололед, слабый туман. На дорогах гололедица.
17 декабря в Украине отмечают День работника государственной исполнительной службы.
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