17.12.2020 11:47

Скрывался больше трех лет: в Харькове задержали особо опасного рецидивиста – ГУНП

55-летний злоумышленник провел в местах лишения свободы около 30 лет за совершение убийства, вымогательства, разбойных нападений. Более трех лет он скрывался от правоохранителей на территории Харьковской области.



// hk.npu.gov.ua

Установили местонахождение и задержали преступника сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области ночью 17 декабря.



Мужчина разыскивался Валковским отделом полиции за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.



29 сентября 2017 года в отделение реанимации Валковской районной больницы в тяжелом состоянии был доставлен 59-летний житель поселка Старый Мерчик. Как установили полицейские, телесные повреждения потерпевшему нанес 55-летний злоумышленник вместе с другими личностями, которые также завладели имуществом потерпевшего.



Кроме этого, мужчина разыскивался за совершение на территории области краж личного имущества граждан с проникновением в жилище.



В настоящее время разыскиваемый задержан в установленном законом порядке с целью доставки в суд для решения вопроса об избрании меры пресечения.



По санкциям статей мужчине грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.