11.12.2020 14:46

Задержаны на горячем пособники террористов: информация Прокуратуры

Двум лицам сообщено о подозрении.



//khar.gp.gov.ua

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры сообщено о подозрении двум выходцам из Сирии по факту материального содействия деятельности террористической организации по предварительному сговору группой лиц (ч. 2. ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

По данным следствия, группой лиц осуществлялись денежные переводы через незаконную систему международных валютных операций.

Деньги переводились между физическими лицами в Украине и странах повышенной террористической активности, а именно Сирийской Арабской Республики, Республики Ирак и других.

10 декабря 2020 года, в ходе спецоперации совместно со следственным отделом Управления СБ Украины во время получения денежных средств в сумме свыше 7000 долларов США, в порядке ст. 208 УПК Украины задержан гражданин Украины, который является выходцем из Сирии.

Установлено, что указанная сумма предназначалась для материального содействия террористической организации.

Указанном мужчине и еще одному лицу, его подельнику, сообщено о подозрении.

По месту жительства фигурантов производства проведены обыски.

Досудебное расследование продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.