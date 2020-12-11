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11.12.2020  14:46   

Задержаны на горячем пособники террористов: информация Прокуратуры

Двум лицам сообщено о подозрении.


//khar.gp.gov.ua
Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры сообщено о подозрении двум выходцам из Сирии по факту материального содействия деятельности террористической организации по предварительному сговору группой лиц (ч. 2. ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).
 
По данным следствия, группой лиц осуществлялись денежные переводы через незаконную систему международных валютных операций.
 
Деньги переводились между физическими лицами в Украине и странах повышенной террористической активности, а именно Сирийской Арабской Республики, Республики Ирак и других.
 
10 декабря 2020 года, в ходе спецоперации совместно со следственным отделом Управления СБ Украины во время получения денежных средств в сумме свыше 7000 долларов США, в порядке ст. 208 УПК Украины задержан гражданин Украины, который является выходцем из Сирии.
 
Установлено, что указанная сумма предназначалась для материального содействия террористической организации.
 
Указанном мужчине и еще одному лицу, его подельнику, сообщено о подозрении.
 
По месту жительства фигурантов производства проведены обыски.
 
Досудебное расследование продолжается.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  терроризм, задержание, харьков
 
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