11.12.2020 13:38

Финансировали международных террористов. В Харькове разоблачили выходцев из Сирии - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала в Харькове деятельность организованной группы, участники которой способствовали финансированию международной террористической организации.



ssu.gov.ua

Как сообщили в ведомстве, двое выходцев из одной из Сирии, организовали в Харькове проведения незаконных переводов через систему международным валютных операций, запрещенную во многих странах. Злоумышленники осуществляли переводы со странами, в частности с повышенной террористической активностью, а именно Сирийской Арабской Республики, Республики Ирак и другие.

Сотрудники СБ Украины задержали одного из фигурантов при получении от «симпатиков» более 7000 долларов США, которые предназначались для финансирования одной из террористических организаций.

Во время обысков по месту жительства участников группы правоохранители изъяли финансовую документацию и черновые записи с отслеживанием движения денежных средств, а также другие доказательства противоправной деятельности.