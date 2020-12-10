Год назад ушла из дома бродяжничать: пропавшую без вести мать вернули сыну – Полицейские громады

Полицейские офицеры Великобурлукской ОТГ вернули домой женщину, которую больше года считали пропавшей.
Во время патрулирования пгт Великий Бурдук правоохранители увидели женщину, чей внешний вид которой привлек внимание стражей порядка.
Полицейским удалось выяснить, что постоянного места жительства у нее нет. Осенью прошлого года женщина оставила дом в Кегичевском районе Харьковской области, с тех пор ведет бродяжнический образ жизни.
Офицеры установилди личность и разыскали ее 30-летнего сына. Женщину передали родственникам и доставили по месту жительства.
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