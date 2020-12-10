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10.12.2020  11:17   

Год назад ушла из дома бродяжничать: пропавшую без вести мать вернули сыну – Полицейские громады

Полицейские офицеры Великобурлукской ОТГ вернули домой женщину, которую больше года считали пропавшей.


//Facebook

Во время патрулирования пгт Великий Бурдук правоохранители увидели женщину, чей внешний вид которой привлек внимание стражей порядка.

Полицейским удалось выяснить, что постоянного места жительства у нее нет. Осенью прошлого года женщина оставила дом в Кегичевском районе Харьковской области, с тех пор ведет бродяжнический образ жизни.

Офицеры установилди личность и разыскали ее 30-летнего сына. Женщину передали родственникам и доставили по месту жительства.

Источник:   Полицейские офицеры общин в Харьковской области
 Тэги:  пропал без вести, найдена, харьков
 
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