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03.12.2020  11:48   

ВИДЕО, ФОТО: Взяточника на улице повязали СБУшники в Харькове (Соцсети)

На Полтавском шляхе, 3 ноября, кого-то приняли СБУшники, об этом сообщают пользователи соцсетей


Соцсети

По предварительной информации сотрудниками силовых ведомств проведена операция по задержанию мужчины, который планировал дать взятку прокурору. 

На месте изъяты вещественные доказательства и крупная сумма денег в американской валюте.

Подробности операции выясняются.

 

 

 

 

Тэги:  сбу, взятка, спецоперация, полтавский шлях
 
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