30.11.2020 16:36

Афера: три миллиона на альбомах младенцев (Прокуратура)

Незаконный договор на закупку альбомов для новорожденных признан недействительным.



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Решением хозяйственного суда Харьковской области удовлетворено исковое заявление Харьковской местной прокуратуры № 4 о признании недействительным договора на закупку товара, заключенного между физическим лицом-предпринимателем и медицинским учреждением и возврату денежных средств в сумме почти 3 млн грн.

По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова, установлено, что между физическим лицом-предпринимателем и медучреждением заключен договор о закупке 8 тысяч альбомов для новорожденных на сумму почти 3 млн грн.

Предприниматель, действуя умышленно, предоставил заведомо поддельную накладную, согласно которой он передал медицинскому учреждению указанный товар.

Главный врач подписал акт приема-передачи и платежное поручение, на основании чего на счет предпринимателя перечислено почти 3 млн грн бюджетных средств.

Таким образом, установлено, что указанный договор на закупку товара заключен сторонами с целью введения в заблуждение Харьковского городского совета как органа местного самоуправления и главного распорядитель бюджетных средств Харькова для сокрытия истинных намерений участников сделки, а именно противоправного завладения бюджетными средствами.

Справочно: как сообщалось ранее, в суд направлено обвинительные акт в отношении предпринимателя по факту подделки и использования заведомо поддельно документа, а также мошенничества, совершенного в крупных размерах (чч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 УК Украины).