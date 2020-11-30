30.11.2020 11:50

ФОТО: Водитель вез в грузовике хурмы запрещенную траву (Слобожанская таможня)

Наркотики вынюхали служебные собаки во время таможенного осмотра кабины водителя.



// Слобожанская таможня

21-тонный груз хурмы прибыл из Российской Федерации в Украину через Гоптовку в тягаче с полуприцепом под управлением гражданина одной из южных республик.

Во время таможенного досмотра в кабине водителя, в конструктивной полости перед местом, где расположен автохолодильник, в труднодоступном месте, служебный лабрадор таможенников по кличке Фил обнаружил полиэтиленовый сверток ориентировочно с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета общим весом 8,18 грамм.



Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.





