ФОТО: Водитель вез в грузовике хурмы запрещенную траву (Слобожанская таможня)

Наркотики вынюхали служебные собаки во время таможенного осмотра кабины водителя.
21-тонный груз хурмы прибыл из Российской Федерации в Украину через Гоптовку в тягаче с полуприцепом под управлением гражданина одной из южных республик.
Во время таможенного досмотра в кабине водителя, в конструктивной полости перед местом, где расположен автохолодильник, в труднодоступном месте, служебный лабрадор таможенников по кличке Фил обнаружил полиэтиленовый сверток ориентировочно с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета общим весом 8,18 грамм.
Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.
Если вас осенила внезапная идея, стоит прислушаться к ней, даже если она на корню меняет все планы. Сегодня вы можете впустить в свою жизнь что-то новое и интригующее.
В первый день зимы погоду на Харьковщине будет определять западная периферия мощного Сибирского антициклона, благодаря которому начнется снижение температуры.
Последний день осени посвящен братьям наши меньшим.
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