Пожар в дачном кооперативе: спасатели тушили крышу (ГСЧС)

Дергачевский район: на территории садового общества горел дачный дом.
30 ноября в 7:11 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории садового общества «Теплоэнергетик» в селе Солоницевка Дергачевского района.
К месту вызова прибыло 1 отделение 62-й Государственной пожарно-спасательной части.
На момент их прибытия горели крыша и перекрытия дачного дома на площади около 15 кв.м.
В 7:27 огонь удалось локализовать, в 08:10 - ликвидировать.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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