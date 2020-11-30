30.11.2020 10:52

Пожар в дачном кооперативе: спасатели тушили крышу (ГСЧС)

Дергачевский район: на территории садового общества горел дачный дом.



//kh.dsns.gov.ua

30 ноября в 7:11 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории садового общества «Теплоэнергетик» в селе Солоницевка Дергачевского района.



К месту вызова прибыло 1 отделение 62-й Государственной пожарно-спасательной части.

На момент их прибытия горели крыша и перекрытия дачного дома на площади около 15 кв.м.



В 7:27 огонь удалось локализовать, в 08:10 - ликвидировать.



Причина возникновения пожара устанавливается.