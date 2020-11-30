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30.11.2020  10:52   

Пожар в дачном кооперативе: спасатели тушили крышу (ГСЧС)

Дергачевский район: на территории садового общества горел дачный дом.


//kh.dsns.gov.ua

30 ноября в 7:11 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории садового общества «Теплоэнергетик» в селе Солоницевка Дергачевского района.

К месту вызова прибыло 1 отделение 62-й Государственной пожарно-спасательной части.

На момент их прибытия горели крыша и перекрытия дачного дома на площади около 15 кв.м.

В 7:27 огонь удалось локализовать, в 08:10 - ликвидировать.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  харьков, пожар
 
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