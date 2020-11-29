29.11.2020 17:30

ФОТО: В Безлюдовке сгорело отделение Новой почты (ГСЧС)

Спасатели ликвидировали пожар в торгово-складском здании.



//kh.dsns.gov.ua

29 ноября в 5:55 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в торгово-складском здании частного предпринимателя на ул. Стадионной, 19-г пгт Безлюдовка,



К месту происшествия были направлены 4 отделения службы спасения на автоцистернах из Слободского и Немышлянского районов города Харькова, а также местную пожарную команду из села Васищево.

На момент прибытия пожарных было установлено, что огнем мажет полностью охвачено здание. Площадь пожара составила около 600 кв.м.

Руководитель тушения пожара принял решение о привлечении дополнительных сил и средств ГСЧС. К месту происшествия прибыло еще 4 отделения на автоцистернах, 1 отделение на аварийно-спасательном автомобиле, база газодымозащитной службы и отделения курсантов учебной пожарно-спасательной части Национального университета гражданской защиты Украины.



В 7:40 пожар был локализован, а в 10:40 полностью ликвидирован.

Всего на месте происшествия было задействовано 13 единиц техники и 60 человек личного состава ГСЧС.

Причина и ущерб устанавливаются.