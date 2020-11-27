27.11.2020 10:49

ФОТО: Пожарные два часа тушили дачный дом на Павловом Поле (ГСЧС)

Причина возникновения пожара устанавливается.



//kh.dsns.gov.ua

26 ноября в 18:25 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в дачном доме, расположенном на пр. Науки, 65.



На место пожара было направлено 4 оперативных отделения ГСЧС.



На момент прибытия пожарных горело мансардное помещение дома на площади около 150 кв.м.



В 19:04 пожар удалось локализовать, а в 20:30 - полностью ликвидировать и спасти дом от полного уничтожения огнем.