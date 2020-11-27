ФОТО: Пожарные два часа тушили дачный дом на Павловом Поле (ГСЧС)

Причина возникновения пожара устанавливается.
26 ноября в 18:25 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в дачном доме, расположенном на пр. Науки, 65.
На место пожара было направлено 4 оперативных отделения ГСЧС.
На момент прибытия пожарных горело мансардное помещение дома на площади около 150 кв.м.
В 19:04 пожар удалось локализовать, а в 20:30 - полностью ликвидировать и спасти дом от полного уничтожения огнем.
Сегодня лучше заняться теми делами, в которых никто вам не указ – они будут удаваться на удивление быстро и четко.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
В первую пятницу после американского Дня благодарения в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж.
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