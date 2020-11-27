Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Пожарные два часа тушили дачный дом на Павловом Поле (ГСЧС)
27.11.2020  10:49   

ФОТО: Пожарные два часа тушили дачный дом на Павловом Поле (ГСЧС)

Причина возникновения пожара устанавливается.


//kh.dsns.gov.ua

26 ноября в 18:25 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в дачном доме, расположенном на пр. Науки, 65.

На место пожара было направлено 4 оперативных отделения ГСЧС.

На момент прибытия пожарных горело мансардное помещение дома на площади около 150 кв.м.

В 19:04 пожар удалось локализовать, а в 20:30 - полностью ликвидировать и спасти дом от полного уничтожения огнем.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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