В заброшенном общежитии развели костер: пожарные тушили двухэтажное здание (ГСЧС)

Пожар произошел в селе Константиновка Краснокутского района области.
25 ноября в 7:45 спасателей вызвали на пожаре, который произошел в двухэтажном заброшенном здании недействующего общежития.
К месту происшествия были направлены 2 отделения службы спасения на автоцистернах.
На момент прибытия пожарных было установлено, что горят деревянные конструкции кровли и перекрытия заброшенного здания на площади около 400 кв.м.
В 09:05 пожар был локализован, а в 16:45 полностью ликвидирован.
Предполагаемая причина пожара - занесение открытого источника огня.
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