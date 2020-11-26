Главная Новости Криминал и происшествия В заброшенном общежитии развели костер: пожарные тушили двухэтажное здание (ГСЧС)
26.11.2020  09:36   

В заброшенном общежитии развели костер: пожарные тушили двухэтажное здание (ГСЧС)

Пожар произошел в селе Константиновка Краснокутского района области.


//kh.dsns.gov.ua

25 ноября в 7:45 спасателей вызвали на пожаре, который произошел в двухэтажном заброшенном здании недействующего общежития.

К месту происшествия были направлены 2 отделения службы спасения на автоцистернах.

На момент прибытия пожарных было установлено, что горят деревянные конструкции кровли и перекрытия заброшенного здания на площади около 400 кв.м.

В 09:05 пожар был локализован, а в 16:45 полностью ликвидирован.

Предполагаемая причина пожара - занесение открытого источника огня.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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