ВИДЕО, ФОТО: Лидера ромской общины из Харькова хотели похитить ради выкупа (Прокуратура)

В Киеве полицейские задержали этническую группировку, планировавшую похищение похищение и незаконное лишение свободы жителя. Харькова, который является лидером цыганской общины.
Двое уроженцев другого государства - 22-х и 28-ми лет, которые в настоящее время проживают на территории Киевской области, намеревались получить от родственников потерпевшего 100 тысяч долларов США за его возвращение. Оба уже имеют за плечами криминальный опыт - ранее были осуждены за кражи, грабежи и разбои, сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Для реализации своего плана фигуранты подыскали исполнителя, который и должен был похитить человека и удерживать его в одном из домов в 30 километрах от Харькова.
Чтобы помешать преступным намерениям злоумышленников, 24 ноября была проведена полицейская спецоперация. Правоохранители инсценировали похищение, а «исполнитель» предоставил подтверждающие доказательства заказчикам.
Сразу после этого похитители прислали сыну потерпевшего записанное видео с требованием передать им 100 тыс. долларов США. В случае отказа от выполнения требований злоумышленники угрожали нанесением тяжких телесных повреждений или убийством.
В тот же день организатор похищения и его соучастник задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины на территории Киев. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Харьковская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту вымогательства и законченного покушения на незаконное лишение свободы и похищение человека по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 146 УК Украины ).
За содеянное злоумышленникам может грозить до 12 лет заключения.
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