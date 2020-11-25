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25.11.2020  10:23   

Кабельного вора задержали на Салтовке (Патрульная полиция)

Патрульные обнаружили мужчину, вероятно, причастного к краже кабеля.


// Патрульная полиция

Сегодня ночью патрульные получили сообщение о срабатывании сигнализации в подвале дома на проспекте Тракторостроителей.

Прибыв по указанному адресу, патрульные начали осматривать подвал дома. В подвале инспекторы обнаружили мужчину, который имел с собой 10 мотков срезанного кабеля и инструмент, вероятно, для его срезки.

Для выяснения всех обстоятельств на место была вызвана следственно-оперативная группа.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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