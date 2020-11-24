На Салтовке сгорел автомобиль (ГСЧС)

Московский район: спасатели потушили пожар в автомобиле.
23 ноября в 8:50 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел вблизи жилой многоэтажки по ул. Гв.Широнинцев, 63б. Горел автомобиль "Рено Кенго" 2005 г.в.
К месту происшествия выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей горел моторный отсек автомобиля на площади 0,5 кв.м.
В 9:03 пожар был локализован, а в 09:05 полностью ликвидирован.
Причина пожара устанавливается.
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