24.11.2020 08:07

На Салтовке сгорел автомобиль (ГСЧС)

Московский район: спасатели потушили пожар в автомобиле.



//kh.dsns.gov.ua

23 ноября в 8:50 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел вблизи жилой многоэтажки по ул. Гв.Широнинцев, 63б. Горел автомобиль "Рено Кенго" 2005 г.в.



К месту происшествия выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей горел моторный отсек автомобиля на площади 0,5 кв.м.



В 9:03 пожар был локализован, а в 09:05 полностью ликвидирован.

Причина пожара устанавливается.