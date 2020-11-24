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24.11.2020  08:07   

На Салтовке сгорел автомобиль (ГСЧС)

Московский район: спасатели потушили пожар в автомобиле.


//kh.dsns.gov.ua

23 ноября в 8:50 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел вблизи жилой многоэтажки по ул. Гв.Широнинцев, 63б. Горел автомобиль "Рено Кенго" 2005 г.в.

К месту происшествия выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей горел моторный отсек автомобиля на площади 0,5 кв.м.

В 9:03 пожар был локализован, а в 09:05 полностью ликвидирован.

Причина пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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