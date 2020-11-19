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19.11.2020  08:08   

Зарубил родственника топором и несколько лет скрывался: в полиции рассказали детали задержания (ГУНП)

Полицейские Харьковщины и Днепропетровщины задержали мужчину, разыскиваемого за совершение особо тяжкого преступления


// hk.npu.gov.ua

В ноябре 2017 года в селе Варваровка Днепропетровской области 23-летний мужчина во время ссоры нанес топором многочисленные травмы своему родственнику. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

По обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, Юрьевский отделением Павлоградского ОП ГУНП в Днепропетровской области мужчина был объявлен в розыск.

Полицейские провели комплекс необходимых розыскных мероприятий, которые позволили установить местонахождение подозреваемого. Выснилось, что последние шесть месяцев он скрывался от следствия у знакомых на Харьковщине.

18 ноября текущего года в селе Надточии Харьковского района 23-летний мужчина был задержан. Спецоперация была проведена силами оперативников Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области, сотрудников Управления уголовного розыска и полка полиции особого назначения ГУНП в Днепропетровской области с участием сотрудников полицейских офицеров общины Люботинского отделения Харьковской области.

Задержанный уже успел собрать чемоданы и намеревался покинуть территорию Харьковской области. Но полицейские помешали ему продолжить путешествие по стране, чтобы избежать правосудия.

В тот же день задержанного доставили в Юрьевское отделение Павлоградского ОП ГУНП в Днепропетровской области для дальнейшей проверки.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убийство, полиция, харьков, розыск
 
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