19.11.2020 08:08

Зарубил родственника топором и несколько лет скрывался: в полиции рассказали детали задержания (ГУНП)

Полицейские Харьковщины и Днепропетровщины задержали мужчину, разыскиваемого за совершение особо тяжкого преступления



// hk.npu.gov.ua

В ноябре 2017 года в селе Варваровка Днепропетровской области 23-летний мужчина во время ссоры нанес топором многочисленные травмы своему родственнику. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

По обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, Юрьевский отделением Павлоградского ОП ГУНП в Днепропетровской области мужчина был объявлен в розыск.

Полицейские провели комплекс необходимых розыскных мероприятий, которые позволили установить местонахождение подозреваемого. Выснилось, что последние шесть месяцев он скрывался от следствия у знакомых на Харьковщине.

18 ноября текущего года в селе Надточии Харьковского района 23-летний мужчина был задержан. Спецоперация была проведена силами оперативников Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области, сотрудников Управления уголовного розыска и полка полиции особого назначения ГУНП в Днепропетровской области с участием сотрудников полицейских офицеров общины Люботинского отделения Харьковской области.

Задержанный уже успел собрать чемоданы и намеревался покинуть территорию Харьковской области. Но полицейские помешали ему продолжить путешествие по стране, чтобы избежать правосудия.



В тот же день задержанного доставили в Юрьевское отделение Павлоградского ОП ГУНП в Днепропетровской области для дальнейшей проверки.



