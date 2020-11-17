17.11.2020 16:39
Ограбил бабушку и заперся в ее квартире: рецидивист задержан (МВД)
Полиция задержала вооружённого грабителя за ограбление пожилой женщины.
//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 16 ноября 2020 года в 11:00 в Первомайский райотдел поступила информация от соседей 77-летней жительницы города Первомайский.
Они рассказали, что неизвестный мужчина ограбил женщину и заперся у нее в квартире.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа.
Потерпевшая рассказала, что к ней домой зашла малознакомая женщина с неизвестным мужчиной и попросили попить теплой воды.
Пока бабушка находилась на кухне, мужчина взял ее мобильный телефон.
Пенсионерка увидела это и попросила вернуть вещь.
Мужчина ударил хозяйку дома несколько раз по лицу, и начал требовать у нее деньги.
Когда злоумышленник отвлекся, потерпевшая выбежала из жилища и начала звать на помощь, а мужчина заперся у нее в квартире.
Полицейские, прибывшие на место происшествия, предложили злоумышленнику добровольно покинуть дом, однако он отказался.
Когда полицейские выбили дверь и зашли в квартиру, мужчина стал угрожать им ножом.
Сотрудники полиции применили к мужчине меры физического воздействия и задержали его.
В квартире также находилась 60-летняя мать нападающего.
Она пояснила, что в преступных намерениях сына ничего не знала.
Как выяснилось, злоумышленник оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 30-летний житель города Первомайский.
Вещественные доказательства изъяты.
Следователем Первомайского отдела полиции, сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие щодо работника правоохранительного органа) уголовно кодекса Украины.
Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно процессуального кодекса Украины. Решается вопрос щодо обрання щодо него меры пресечения. Злоумышленник грозит наказание в виде лишение свободы от 4 до 6 лет.