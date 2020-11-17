Главная Новости Криминал и происшествия Ограбил бабушку и заперся в ее квартире: рецидивист задержан (МВД)
17.11.2020  16:39   

Ограбил бабушку и заперся в ее квартире: рецидивист задержан (МВД)

Полиция задержала вооружённого грабителя за ограбление пожилой женщины.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 16 ноября 2020 года в 11:00 в Первомайский райотдел поступила информация от соседей 77-летней жительницы города Первомайский. 
 
Они рассказали, что неизвестный мужчина ограбил женщину и заперся у нее в квартире.
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. 
 
Потерпевшая рассказала, что к ней домой зашла малознакомая женщина с неизвестным мужчиной и попросили попить теплой воды. 
 
Пока бабушка находилась на кухне, мужчина взял ее мобильный телефон. 
 
Пенсионерка увидела это и попросила вернуть вещь. 
 
Мужчина ударил хозяйку дома несколько раз по лицу, и начал требовать у нее деньги. 
 
Когда злоумышленник отвлекся, потерпевшая выбежала из жилища и начала звать на помощь, а мужчина заперся у нее в квартире.
 
Полицейские, прибывшие на место происшествия, предложили злоумышленнику добровольно покинуть дом, однако он отказался. 
 
Когда полицейские выбили дверь и зашли в квартиру, мужчина стал угрожать им ножом. 
Сотрудники полиции применили к мужчине меры физического воздействия и задержали его. 
 
В квартире также находилась 60-летняя мать нападающего. 
 
Она пояснила, что в преступных намерениях сына ничего не знала.
 
Как выяснилось, злоумышленник оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 30-летний житель города Первомайский. 
 
Вещественные доказательства изъяты.
 
Следователем Первомайского отдела полиции, сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.  186 (грабеж) и ч. 1 ст.  345 (угроза или насилие щодо работника правоохранительного органа) уголовно кодекса Украины.
 
Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно процессуального кодекса Украины.  Решается вопрос щодо обрання щодо него меры пресечения.  Злоумышленник грозит наказание в виде лишение свободы от 4 до 6 лет.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, напал на бабушку, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.11 Криминал и происшествия В метро у девушки вырвали сумку из рук (МВД) 11.11 Криминал и происшествия Грабеж на заправке: полиция разыскивает злоумышленников (ГУ НП) 10.11 Криминал и происшествия ВИДЕО: Дерзкое ограбление на заправке (Telegram)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 