17.11.2020 16:39

Ограбил бабушку и заперся в ее квартире: рецидивист задержан (МВД)

Полиция задержала вооружённого грабителя за ограбление пожилой женщины.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 16 ноября 2020 года в 11:00 в Первомайский райотдел поступила информация от соседей 77-летней жительницы города Первомайский.

Они рассказали, что неизвестный мужчина ограбил женщину и заперся у нее в квартире.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа.

Потерпевшая рассказала, что к ней домой зашла малознакомая женщина с неизвестным мужчиной и попросили попить теплой воды.

Пока бабушка находилась на кухне, мужчина взял ее мобильный телефон.

Пенсионерка увидела это и попросила вернуть вещь.

Мужчина ударил хозяйку дома несколько раз по лицу, и начал требовать у нее деньги.

Когда злоумышленник отвлекся, потерпевшая выбежала из жилища и начала звать на помощь, а мужчина заперся у нее в квартире.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, предложили злоумышленнику добровольно покинуть дом, однако он отказался.

Когда полицейские выбили дверь и зашли в квартиру, мужчина стал угрожать им ножом.

Сотрудники полиции применили к мужчине меры физического воздействия и задержали его.

В квартире также находилась 60-летняя мать нападающего.

Она пояснила, что в преступных намерениях сына ничего не знала.

Как выяснилось, злоумышленник оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 30-летний житель города Первомайский.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователем Первомайского отдела полиции, сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие щодо работника правоохранительного органа) уголовно кодекса Украины.

Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно процессуального кодекса Украины. Решается вопрос щодо обрання щодо него меры пресечения. Злоумышленник грозит наказание в виде лишение свободы от 4 до 6 лет.