Рыбоохранный патруль вычислил нарушителей на харьковских рынках (Рыбнадзор)

14 ноября оперативной группой Харьковского рыбоохранного патруля проведен рыбоохранный рейд по рынкам и торговым площадкам Харькова.
Во время рейда на рынке возле станции метро "Индустриальная" обнуражена женщина, которая торговала свежей рыбой, а именно карпами общим весом 27 кг.
При проверке гражданка не предоставила рибоохране документы, подтверждающие законность происхождения водных биоресурсов.
На нарушителя составлен админпротокол по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП. Водные биоресурсы оставлены на хранение до соответствующего решения суда.
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