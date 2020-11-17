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17.11.2020  08:24   

Рыбоохранный патруль вычислил нарушителей на харьковских рынках (Рыбнадзор)

14 ноября оперативной группой Харьковского рыбоохранного патруля проведен рыбоохранный рейд по рынкам и торговым площадкам Харькова.


//khr.darg.gov.ua

Во время рейда на рынке возле станции метро "Индустриальная" обнуражена женщина, которая торговала свежей рыбой, а именно карпами общим весом 27 кг.

При проверке гражданка не предоставила рибоохране документы, подтверждающие законность происхождения водных биоресурсов.

На нарушителя составлен админпротокол по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП. Водные биоресурсы оставлены на хранение до соответствующего решения суда.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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