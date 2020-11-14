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14.11.2020  11:54   

Избиение собаки: полиция ищет виновного и видетелей (ГУ НП)

Полиция Харькова проводит проверку по факту жестокого обращения с животным.


//Facebook

Во время мониторинга сети Интернет на одном из Телеграмм-каналов обнаружено видеозапись, на которой человек в присутствии ребенка бьет собаку.

Полицейские установили, что указанные действия происходили на территории школы по улице Ньютона.

Указанный факт зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции.

Сейчас полицейскими устанавливаются лица, которые находились на видео и возможные свидетели указанного события.

Продолжается проверка.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  животное, избиение, полиция, харьков
 
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