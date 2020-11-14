14.11.2020 11:54

Избиение собаки: полиция ищет виновного и видетелей (ГУ НП)

Полиция Харькова проводит проверку по факту жестокого обращения с животным.



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Во время мониторинга сети Интернет на одном из Телеграмм-каналов обнаружено видеозапись, на которой человек в присутствии ребенка бьет собаку.



Полицейские установили, что указанные действия происходили на территории школы по улице Ньютона.



Указанный факт зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции.



Сейчас полицейскими устанавливаются лица, которые находились на видео и возможные свидетели указанного события.



Продолжается проверка.