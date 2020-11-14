Избиение собаки: полиция ищет виновного и видетелей (ГУ НП)

Полиция Харькова проводит проверку по факту жестокого обращения с животным.
Во время мониторинга сети Интернет на одном из Телеграмм-каналов обнаружено видеозапись, на которой человек в присутствии ребенка бьет собаку.
Полицейские установили, что указанные действия происходили на территории школы по улице Ньютона.
Указанный факт зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции.
Сейчас полицейскими устанавливаются лица, которые находились на видео и возможные свидетели указанного события.
Продолжается проверка.
Чтобы не испытывать судьбу, сегодня вам лучше воздержаться от принятия ответственных решений или ведения важных переговоров – результат будет непредсказуем.
Антициклон в течение субботы-воскресенья даст слабинку и пропустит осадки. Выходные будут пасмурно-серыми и холодными.
14 ноября отмечаются Всемирный день борьбы с диабетом и Международный день логопеда.
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