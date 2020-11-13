Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Угрожает себя подорвать: полицейских с обыском хозяин дома встретил гранатой с выдернутой чекой (Обновлено, ГУНП)
13.11.2020  11:05   

ФОТО: Угрожает себя подорвать: полицейских с обыском хозяин дома встретил гранатой с выдернутой чекой (Обновлено, ГУНП)

Полицейские Харькова принимают меры для задержания вооруженного мужчины.


// hk.npu.gov.ua

Окодо девяти часов утра 13 ноября сотрудники уголовного розыска Основянского отдела полиции пришли к домовладению 66-летнего жителя района с целью проведения санкционированного обыска.

Мужчина вышел к полицейским с гранатой, отсоединил чеку и пригрозил взорвать боеприпас.

В действие введена специальная полицейская операция «Гром». Ситуация находится под контролем полиции.

На месте происшествия работают руководство областного главка полиции, следственно-оперативная группа Основянского отдела полиции, бойцы спецподразделения «КОРД», взрывотехники и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Мужчина с гранатой уединился в своем домовладении.

Со злоумышленником продолжаются переговоры о его добровольном разоружении и выполнении законных требований полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статей максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  граната, обыск, полиция, харьков
 
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