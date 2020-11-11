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11.11.2020  11:33   

Криминальная парочка обворовывала дачные дома (МВД)

Полицейские разоблачили двух злоумышленников в серии краж из домовладений.


// hk.npu.gov.ua

На специальную линию 102 обратились жители села Крупчино Богодуховского района. Они рассказали, что накануне неизвестные лица проникли в их домовладения и похитили имущество.

Правоохранители уже через несколько часов установили лиц, причастных к кражам. Ими оказались 26 и 46-летние жители Богодуховского района, уже имеющие судимости за совершение имущественных преступлений. Также несколько уголовных производств, где они фигурантами, сейчас находятся на рассмотрении в суде.

Мужчины проникали в дачные дома через окно или взламывали двери. Из домов похищали электроинструменты и другое имущество. Следователи доказали их причастность к совершению 5 таких преступлений.

В ходе проведения следственных действий полицейские обнаружили и изъяли часть похищенных вещей, которые в ближайшее время вернут владельцам.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины по пяти эпизодам преступной деятельности мужчин. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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