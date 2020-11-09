Главная Новости Криминал и происшествия Пьяный персонаж взял чужой велосипед и уехал: полиция вернула железного коня дедушке (МВД)
09.11.2020  18:49   

Пьяный персонаж взял чужой велосипед и уехал: полиция вернула железного коня дедушке (МВД)

Мужчина на несколько минут оставил транспорт возле подъезда.


//hk.npu.gov.ua
Как информирует ГУ Нацполиции, 9 ноября 2020 года с сообщением о происшествии к полицейским Малиновской объединенной территориальной общины обратился 73-летний местный житель. 
 
Сотрудники полиции зарегистрировали заявление и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.
 
В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские офицеры общины в течение часа установили в городе Чугуеве местонахождение похищенного имущества и причастного к преступлению злоумышленника.
 
Как оказалось, 58-летний нетрезвый мужчина увидел велосипед у одного из домов на территории поселка, сел на него и отправился в Чугуев.
 
По данному факту дознавателями Чугуевского отдела полиции проводится досудебное расследование по уголовному производству, открытому по ч. 1 ст.185 (кража) уголовного кодекса Украины. 
 
Максимальное наказание в согласовании с санкцией статьи предусматривает до 5 лет ограничения свободы.
 
Пенсионер поблагодарил полицейским офицерам общины за оперативность в поисках похищенного транспорта.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, украл велосипед, харьков
 
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