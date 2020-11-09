09.11.2020 18:49

Пьяный персонаж взял чужой велосипед и уехал: полиция вернула железного коня дедушке (МВД)

Мужчина на несколько минут оставил транспорт возле подъезда.



//hk.npu.gov.ua

Как информирует ГУ Нацполиции, 9 ноября 2020 года с сообщением о происшествии к полицейским Малиновской объединенной территориальной общины обратился 73-летний местный житель.

Сотрудники полиции зарегистрировали заявление и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские офицеры общины в течение часа установили в городе Чугуеве местонахождение похищенного имущества и причастного к преступлению злоумышленника.

Как оказалось, 58-летний нетрезвый мужчина увидел велосипед у одного из домов на территории поселка, сел на него и отправился в Чугуев.

По данному факту дознавателями Чугуевского отдела полиции проводится досудебное расследование по уголовному производству, открытому по ч. 1 ст.185 (кража) уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание в согласовании с санкцией статьи предусматривает до 5 лет ограничения свободы.

Пенсионер поблагодарил полицейским офицерам общины за оперативность в поисках похищенного транспорта.