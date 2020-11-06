06.11.2020 12:48

19-летний юноша подбил несовершеннолетних друзей на преступление (полиция)

Чужими руками молодой человек решил разжиться на спортивный велосипед.



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В Харьковской области 19-летний житель Близнюковского района подвел на преступление двух несовершеннолетних приятелей, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

По данным полиции, 5 ноября в Близнюковский отделения обратилась местная жительница с заявлением о том, что в ночь на 5 ноября неизвестные сорвали замок с ее гаража и украли спортивный велосипед.

В тот же день правоохранители установили причастных к преступлению. Выяснилось, что 19-летний парень подговорил двух несовершеннолетних в возрасте 13 и 16 лет на преступление.

Вещественные доказательства изъяты. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

В действиях 19-летнего юношу следователи усматривают признаки преступления по ч. 1 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность) Уголовного кодекса Украины, карается тюремным сроком до семи лет.