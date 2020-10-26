26.10.2020 13:45

Полиция Харьковщины отреагировала на сообщения о нарушениях в день местных выборов (ГУ НП)

По состоянию на 00:00 26 октября органами полиции области зарегистрировано 272 информации по выявленным нарушениям действующего законодательства, открыто 11 уголовных производств и составлено 5 административных протоколов.



// hk.npu.gov.ua

По фактам совершения уголовных правонарушений информации внесены в Единый реестр досудебных расследования с правовой квалификацией:

– 6 нарушений по по ч. 1 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя);

– два нарушения по ч. 1 ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза);

– по одному – по ч.4 ст. 158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума), по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) и по ч.1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.



В день выборов харьковские полицейские должным образом отреагировали на административные правонарушения и составили соответствующие протоколы.



Так, 25 октября в Дергачевский отдел полиции поступило сообщение о том, что в селе Черкасская Лозовая автобусом привезли людей на избирательный участок. В автобусе раздавали ручки с агитацией. Полицейские собрали первичный материал и составили административный протокол по ст. 212-10 (нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитации референдума) Кодекса Украины об административных правонарушениях.



В Слободском районе мужчина пришел на избирательный участок на улице Ньютона без медицинской маски. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ст.44-3 (нарушение правил карантина людей) КоАП.



Работники Балаклейского отдела полиции при обеспечении общественной безопасности возле избирательных участков в городе Балаклее обнаружили двух мужчин 39 и 40 лет, находившиеся в помещении для голосования без средств индивидуальной защиты. В отношении мужчин составлены два протокола по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.



В Шевченковский отдел полиции обратилась председатель избирательной комиссии. Женщина сообщила, что на избирательном участке по улице Ахсарова человек получил 4 бюллетеня для голосования и разорвал их. Нарушителем оказался 27-летний мужчина. В отношении него составлен административный протокол по ст.212-23 (повреждение, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме или вынесения его за пределы помещения для голосования) Кодекса Украины об административных правонарушениях.