26.10.2020 11:44

На Харьковщине нападавшие отобрали у избитого экс-министра мобильный телефон (Полиция)

Полиция расследует обстоятельства нападения на бывшего министра аграрной политики и продовольствия Украины Игоря Швайко в Харьковской области.



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С заявлением о нападении на экс-министра аграрной политики и продовольствия Украины Игоря Швайко 26 октября в 7:13 в Люботинское отделение полиции обратилась его жена, сообщили в отделе коммуникации ГУ ЧП Украины в Харьковской области.

Двое неизвестных избили экс-чиновника и завладели его телефоном, после чего уехали на автомобиле. В настоящее время 44-летний пострадавший проходит медицинское обследование в одной из больниц Харькова.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Полиция устанавливает злоумышленников и принимает меры по их задержанию.

Швайка заявил, что в момент нападения копал участок за забором.

Справка: Швайка в 2014 году работал министром аграрной политики и продовольствия Украины. До этого назначения он был нардепом от "Свободы". В апреля 2014 года аграрии выразили министру недоверие.

В апреле 2016 Швайке и его однопартийцам Юрию Сиротюку и Эдуарду Леонову вручили уведомление о подозрении в организации массовых беспорядков 4 сентября 2015 в связи с событиями возле Верховной Рады 31 августа.