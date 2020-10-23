Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке молодую мать изолировали от ребенка из-за недостойного поведения в супермаркетах (ГХ)
23.10.2020  08:48   

На Салтовке молодую мать изолировали от ребенка из-за недостойного поведения в супермаркетах (ГХ)

Московский суд Харькова на 3 года изолировал клептоманку за крупные кражи товаров в супермаркетах.


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Харьковчанку, которая дважды совершала грандиозные кражи из супермаркетов, отправили за решетку. На днях суд вынес женщине приговор.

Как сообщается в материалах Единого судебного реестра, накануне нового, 2020 года молодая мать отправилась в «АТБ» на ул. Гарибальди, чтобы запастись продуктами к праздничному столу. Женщина набрала в корзину внушительный набор продуктов: различного мяса, рыбы, консервов, сливочного масла, алкоголя, фруктов, чая и сахара, также прихватила средство для стирки в капсулах, женскую шапку и мужские носки на общую сумму около 1300 гривен. Со всем этим добром последовала на выход через территорию, где покупатели входят в магазин. Женщина успела выкатить тележку на улицу, и только тогда ее заметил охранник и вызвал полицию.

Спустя месяц, в конце января 2020 года, дамочка снова решилась на кражу -  пришла в «АТБ» на пр. Юбилейном, набрала товара на 2600 гривен и проделала такой же фокус, выкатив тележку с продуктами через территорию входа, но также была задержана охранником.

Когда дело дошло до суда – признала свою вину, однако причины столь масштабной клептомании никак объяснить не смогла.

Московский райсуд Харькова отправил ее на 3 года в тюрьму.

Источник:   ГХ
 Тэги:  кража, полиция, харьков суд
 
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