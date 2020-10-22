ФОТО: На Новой Баварии посреди рабочего дня выгорел цех производственного предприятия (ГСЧС)

Причины загорания и обстоятельств происшествия спасателям помогает выяснять полиция.
21 октября в 14:47 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на производственном объекте, которая случилась по адресу: Харьков, пер. Монгольский, 6.
К месту вызова немедленно было направлено 4 пожарно-спасательных подразделения. На момент их прибытия горели перекрытия производственного здания, пожаром была охвачена площадь около 10 кв.м.
В 15:15 пожар был локализован, в 16:21 - полностью ликвидирован.
Причина возникновения пожара и размер материальных убытков устанавливаются.
Сегодня звезды щедро наполняют вас энергией, целеустремленностью и верой в собственные силы. Стоит только захотеть, и вам окажутся по плечу любые достижения!
Ожидается умеренно теплая погода. Солнце будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
Ежегодно 22 октября, начиная с 1998 года, в мире отмечается Международный день заикающихся людей.
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