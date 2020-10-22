Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: На Новой Баварии посреди рабочего дня выгорел цех производственного предприятия (ГСЧС)
22.10.2020  10:42   

ФОТО: На Новой Баварии посреди рабочего дня выгорел цех производственного предприятия (ГСЧС)

Причины загорания и обстоятельств происшествия спасателям помогает выяснять полиция.


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21 октября в 14:47 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на производственном объекте, которая случилась по адресу: Харьков, пер. Монгольский, 6.

К месту вызова немедленно было направлено 4 пожарно-спасательных подразделения. На момент их прибытия горели перекрытия производственного здания, пожаром была охвачена площадь около 10 кв.м.

В 15:15 пожар был локализован, в 16:21 - полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара и размер материальных убытков устанавливаются.

 

 

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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