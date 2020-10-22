22.10.2020 10:42

ФОТО: На Новой Баварии посреди рабочего дня выгорел цех производственного предприятия (ГСЧС)

Причины загорания и обстоятельств происшествия спасателям помогает выяснять полиция.



://facebook.com

21 октября в 14:47 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на производственном объекте, которая случилась по адресу: Харьков, пер. Монгольский, 6.

К месту вызова немедленно было направлено 4 пожарно-спасательных подразделения. На момент их прибытия горели перекрытия производственного здания, пожаром была охвачена площадь около 10 кв.м.

В 15:15 пожар был локализован, в 16:21 - полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара и размер материальных убытков устанавливаются.