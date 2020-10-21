21.10.2020 19:19

Убыток в семь миллионов: мастеров леса будут судить (Прокуратура)

Лесничие закрывали глаза на вырубки черных лесорубов.



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По согласованию с Харьковской областной прокуратурой в суд направлено обвинительное заключение в отношении четырех мастеров леса по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Как сообщил и. о. начальника управления прокуратуры области Иван Тарасов, досудебным расследованием установлено, что на территории ГП «Октябрьское лесное хозяйство» осуществлялась незаконная порубка деревьев.

Четверо мастеров леса, будучи должностными лицами, недобросовестно относясь к своим прямым обязанностям и ненадлежащим их выполняя, не обеспечили надлежащее хранение имущества государственного предприятия, которое им было вверено. В результате на территории указанного ГП неустановленными лицами незаконно вырублено более 550 деревьев, а именно дубов и ясеней.

Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет почти 7 млн грн.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.