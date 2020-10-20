20.10.2020 13:36

Вечерний клев оказался результативным для рыбоохранного патруля (Рыбнадзор)

В Купянском районе разоблачили нарушителя, который нанес около 2 тысяч гривен убытков.



//khr.darg.gov.ua

Около семи часов вечера 19 октября на Оскольском водохранилище возле села Кругляковка Купянского района патруль задержал нарушителя, который ловил рыбу запрещенными орудиями лова, а именно тремя лесковыми сетками.

Мужчина успел поймать 17 штук плотвы и 12 штук плоскирки общим весом 4 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 1853 грн.



На нарушителя оформлен протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда.