Вечерний клев оказался результативным для рыбоохранного патруля (Рыбнадзор)

В Купянском районе разоблачили нарушителя, который нанес около 2 тысяч гривен убытков.
Около семи часов вечера 19 октября на Оскольском водохранилище возле села Кругляковка Купянского района патруль задержал нарушителя, который ловил рыбу запрещенными орудиями лова, а именно тремя лесковыми сетками.
Мужчина успел поймать 17 штук плотвы и 12 штук плоскирки общим весом 4 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 1853 грн.
На нарушителя оформлен протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда.
Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить ссору.
На Харьковщине погодные условия будут определяться полем повышенного давления. Поэтому будет сухо и прохладно. Ночью и утром слабый туман.
Сегодня отмечаются Дни повара, авиадиспетчера и борьбы с заболеванием раком молочной железы.
влажность:
давление:
ветер: