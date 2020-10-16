16.10.2020 18:19

Трое подростков избили и ограбили мужчину: копы поймали хулиганов (Нацполиция)

В суд направлен обвинительный акт в отношении несовершеннолетних.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, преступление совершили в мае текущего года двое братьев 15 и 16 лет вместе с 14-летним другом.

Находясь во дворе дома в поселке Слобожанское Змиевского района, подростки увидели незнакомого подвыпившего мужчину.

Ребята решили завладеть имуществом 32-летнего потерпевшего.

Несовершеннолетние били мужчину руками и ногами в лицо и грудную клетку.

После этого, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, юноши завладели его мобильным телефоном, кошельком и деньгами.

В конце августа правонарушителям было сообщено о подозрении в совершении преступления, двум из них суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, третьему - домашний арест.

По словам и.о. начальника Змиевского отдела полиции Андрея Тарахтеева, уголовное производство, открытое по ч. 2 ст. 186 и ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, 16 октября 2020 года направлено в суд с обвинительным актом.