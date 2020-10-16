Главная Новости Криминал и происшествия Трое подростков избили и ограбили мужчину: копы поймали хулиганов (Нацполиция)
16.10.2020  18:19   

Трое подростков избили и ограбили мужчину: копы поймали хулиганов (Нацполиция)

В суд направлен обвинительный акт в отношении несовершеннолетних.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, преступление совершили в мае текущего года двое братьев 15 и 16 лет вместе с 14-летним другом.
 
Находясь во дворе дома в поселке Слобожанское Змиевского района, подростки увидели незнакомого подвыпившего мужчину.
 
Ребята решили завладеть имуществом 32-летнего потерпевшего.               
 
Несовершеннолетние били мужчину руками и ногами в лицо и грудную клетку.
 
После этого, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, юноши завладели его мобильным телефоном, кошельком и деньгами. 
 
В конце августа правонарушителям было сообщено о подозрении в совершении преступления, двум из них суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, третьему - домашний арест.
 
По словам и.о. начальника Змиевского отдела полиции Андрея Тарахтеева, уголовное производство, открытое по ч. 2 ст. 186 и ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, 16 октября 2020 года направлено в суд с обвинительным актом.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, избили мужчину, харьков, хулиганство
 
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