09.10.2020 11:00

ФОТО: 13-летняя злоумышленница залезла в чужой дом за мультиваркой и косметикой (ГУ НП)

Полицейские разоблачили в краже несовершеннолетнего жительницу Харьковщины.



// hk.npu.gov.ua

7 октября около 16:00 в полицию обратилась 38-летняя жительница города Валки. Женщина заявила о том, что неизвестные взломали дверные замки, проникли в ее дом и похитили мультиварку, косметику и прочее имущество заявительницы.



Сотрудники группы реагирования установили, что к совершению преступления причастна 13-летняя жительница соседнего села, ранее состоявшая на учете в ювенальной превенции.



Сведения по факту происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.



Следователи Валковского отдела полиции направят в Валковский районный суд ходатайство о применении мер воспитательного характера к лицу, не достигшему возраста уголовной ответственности.