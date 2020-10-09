ФОТО: 13-летняя злоумышленница залезла в чужой дом за мультиваркой и косметикой (ГУ НП)

Полицейские разоблачили в краже несовершеннолетнего жительницу Харьковщины.
7 октября около 16:00 в полицию обратилась 38-летняя жительница города Валки. Женщина заявила о том, что неизвестные взломали дверные замки, проникли в ее дом и похитили мультиварку, косметику и прочее имущество заявительницы.
Сотрудники группы реагирования установили, что к совершению преступления причастна 13-летняя жительница соседнего села, ранее состоявшая на учете в ювенальной превенции.
Сведения по факту происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
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