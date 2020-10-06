06.10.2020 13:53

Катастрофа Ан-26: Следователи вызвали председателя Харьковской ОГА Кучера на допрос (ZIK)

Государственное бюро расследований допросит председателя Харьковской обладминистрации в рамках расследования катастрофы Ан-26 вблизи Чугуева.



Соцсети

Обломки самолета АН-26 в Харьковской области

Следователь ГБР 5 октября вызвал председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера на допрос в качестве свидетеля в рамках расследования уголовного производства по факту падения самолета Ан-26 вблизи Чугуева, сообщил Кучер в эфире телеканала ZIK.

"Я уже сегодня (5 октября - Ред.) Получил телефонный звонок от следователя ГБР, который вызвал меня на допрос. В качестве свидетеля я приглашен. Как главного свидетеля трагедии, видимо, да? Хотя я ему сообщаю, что я могу сообщить только то информацию, которая у меня есть, в публичном поле я озвучивал ", - сказал Кучер.

Он добавил, что не сможет озвучить информацию, которая ему известна в рамках досудебного расследования.

Кучер отметил со ссылкой на следователя, руководителя ХНУПС Александра Туринского на допрос еще не вызывали. "По словам следователя, с которым я разговаривал", - сказал председатель ХОГА.

Он добавил, что в среду, 7 октября, соберется правительственная комиссия, которая занимается расследованием авиакатастрофы. "Правительственная государственная комиссия заседание состоится в среду, после чего мы выясним некоторые вопросы, - сказал Кучер. - Что касается экспертиз ДНК и идентификации тел, они уже завершены, они завершены быстрее, чем прогнозировалось, это главный вопрос, который беспокоил родственников и родителей ".

Командованию Воздушных сил не понравился сюжет телеканала ZIK, где отец погибшего парня рассказывал о состоянии самолетов

После трагедии с самолетом Ан-26 в Харьковской области, командование Воздушных сил своими заявлениями ворвались в виртуальные бои в соцсетях против телеканала ZIK и председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера.

Об этом шла речь в эфире телеканала ZIK .