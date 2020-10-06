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06.10.2020  13:53   

Катастрофа Ан-26: Следователи вызвали председателя Харьковской ОГА Кучера на допрос (ZIK)

Государственное бюро расследований допросит председателя Харьковской обладминистрации в рамках расследования катастрофы Ан-26 вблизи Чугуева.


Соцсети
Обломки самолета АН-26 в Харьковской области

Следователь ГБР 5 октября вызвал председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера на допрос в качестве свидетеля в рамках расследования уголовного производства по факту падения самолета Ан-26 вблизи Чугуева, сообщил Кучер в эфире телеканала ZIK.

"Я уже сегодня (5 октября - Ред.) Получил телефонный звонок от следователя ГБР, который вызвал меня на допрос. В качестве свидетеля я приглашен. Как главного свидетеля трагедии, видимо, да? Хотя я ему сообщаю, что я могу сообщить только то информацию, которая у меня есть, в публичном поле я озвучивал ", - сказал Кучер.

Он добавил, что не сможет озвучить информацию, которая ему известна в рамках досудебного расследования.

Кучер отметил со ссылкой на следователя, руководителя ХНУПС Александра Туринского на допрос еще не вызывали. "По словам следователя, с которым я разговаривал", - сказал председатель ХОГА.

Он добавил, что в среду, 7 октября, соберется правительственная комиссия, которая занимается расследованием авиакатастрофы. "Правительственная государственная комиссия заседание состоится в среду, после чего мы выясним некоторые вопросы, - сказал Кучер. - Что касается экспертиз ДНК и идентификации тел, они уже завершены, они завершены быстрее, чем прогнозировалось, это главный вопрос, который беспокоил родственников и родителей ".

Командованию Воздушных сил не понравился сюжет телеканала ZIK, где отец погибшего парня рассказывал о состоянии самолетов

После трагедии с самолетом Ан-26 в Харьковской области, командование Воздушных сил своими заявлениями ворвались в виртуальные бои в соцсетях против телеканала ZIK и председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера.

Об этом шла речь в эфире телеканала ZIK .  

 

Как отметили ведущие, сначала "ударили" по голове Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучера. Обвинили, что он манипулирует фактами. В частности тем, что накануне катастрофы в небе было два самолета. И первым сел тот, где находился сын командующего ВВС Сергея Дроздова. Сам Дроздов подтвердил информацию о сыне на борту другого самолета.  

Кучер заявил, что трагедия могла случиться именно из-за нарушения последовательности посадки самолетов.

В пять часов на следующее утро в социальной сети Facebook командования воздушных сил появился сообщение, где слова председателя Харьковской ОГА назвали позорными и лживыми. Самого же Кучера назвали учителем физкультуры, прокурором, помощником судьи и одиозной фигурой без морали. Более того, это официальное заявление командования Воздушных сил Украины.

"Видимо, более ста комментариев и более трехсот" перепост "сообщению о губернаторе Кучера побудили Пресс-служба командования к другому победоносного поступка. На этот раз они обвинили журналистов телеканала ZIK в некомпетентности и информационном" вброс ". Очень не понравился сюжет, где отец погибшего парня рассказывал о состояние самолетов и ситуацию в воздушных силах ", - отметили журналисты.

 
 
Источник:   ZIK
 Тэги:  катастрофа, самолет, харьков, ящик, расшифровка
 
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