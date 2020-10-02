02.10.2020 16:19

Афера с кредитными картами: мошенницу из банка ждет суд (Прокуратура)

За мошенничество будут судить заместителя начальника банковского отделения.



//khar.gp.gov.ua

По согласованию с Харьковской областной прокуратурой в суд направлен обвинительный акт в отношении заместителя начальника Краснокутского отделения одного из банков пообвинении в мошенничестве с платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам (ч. 3 ст. 190, чч. 1, 2 ст . 200 УК Украины).

В ходе досудебного расследования установлено, что заместитель начальника одного из банковских отделений в 2018 году путем обмана получила доступ к частных кабинетов интернет-банкинга.

Указанная женщина незаконно перечисляла денежные средства, которые размещались на кредитных карточках 17 клиентов банка, на другие банковские счета, а также снимали их наличными.

Общая сумма материального ущерба составляет почти 800 тыс. грн.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от трех до восьми лет.