02.10.2020 12:44

В Харькове отстранили директора гимназии из-за отказа в обучении дочери погибшего пилота Ан-26 (КП в Украине)

Руководитель учебного заведения сослалась на отсутствие мест в классе. Руководство области считает ее поступок неэтичным.



://kp.ua

В Харькове на время служебного расследования отстранили директора гимназии "Освіта", которая отказалась взять во второй класс дочь погибшего в авиакатастрофе АН-26 под Чугуевом пилота из-за нехватки мест. Об этом заявил председатель Харьковской облгоадминистрации Алексей Кучер в Телеграме .

- Как человек и отец двух школьниц я возмущен ситуацией, которая произошла в Харькове...⠀С и.о. министра образования и науки Украины Сергеем Шкарлет срочно отреагировали на ситуацию. Назначено служебное расследование, а руководитель учреждения отстранен от исполнения обязанностей. Отказ в праве на образование вблизи дома недопустим, - написал Кучер.

Вопрос обучения девочки уже решен. Ей предложили место в другой школе. Кучер также призвал городские власти Харькова решить давнюю проблему с нехваткой мест в школах и детсадах.

Алексей Остапенко с семьей жил в Чугуеве. После авиакатастрофы 25 сентября его супруга с дочерью Лизой переехали в Харьков к родственникам. Вдова пилота попыталась устроить дочь во второй класс местной гимназии, но получила отказ. По словам Елены Остапенко, директор предложила посадить ребенка кому-нибудь на колени в углу класса, объяснив, что свободных мест уже нет.

СПРАВКА

В ночь на 26 сентября в районе Чугуева военный самолет при заходе на посадку потерял управляемость и упал возле автомобильной дороги. В результате авиакатастрофы выжили двое людей из находившихся на борту, однако один из них скончался впоследствии в больнице. В итоге погибли 26 человек, среди которых - 7 членов экипажа и 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.