Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Кабельный вор оставил дома на Косолаповке без связи (ГУ НП)
02.10.2020  09:24   

ФОТО: Кабельный вор оставил дома на Косолаповке без связи (ГУ НП)

Правоохранители задержали 41-летнего местного жителя на месте происшествия. До их прибытия мужчина успел с помощью кусачек срезать около 5 метров провода.


// hk.npu.gov.ua

29 сентября около 11:00 на служебный планшет наряда реагирования роты Управления полиции охраны в Харьковской области поступила информация по спецлинии «102». Диспетчер одного из операторов телефонной связи сообщил о краже телефонного провода в подвалах домов по улице Достоевского.

Обследуя подвал по указанному адресу, полицейские охраны заметили подозрительного мужчину и немедленно его задержали. На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы изъяли вещественные доказательства - рукавицы, фонарик, кусачки и срезанный кабель.

По данному факту следственным Основянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет тюремного заключения.

На устранение нанесенного неисправностей оператору фиксированной связи понадобилось несколько дней. Поэтому кроме убытков для самой компании, вор устроил дискомфортную жизнь без услуг телефонной и интернет-связи жителям домов.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кабель, кража, харьков, полиция
 
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