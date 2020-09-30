30.09.2020 17:49

В Харькове из-за непогоды упало семь деревьев (Горсовет)

Семь деревьев и 12 крупных веток упало в Харькове из-за сильного ветра по состоянию на 15:00 30 сентября 2020 года.



//city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте коммунального хозяйства, деревья упали в разных районах города: на ул. Мира, 11 (Индустриальный район), в районе пересечения ул. Дудинской и Григорьевского шоссе (Новобаварский район), на ул. Белой акации (Шевченковский район), на ул. Котлова, 108 и 181 (Холодногорский район), ул. Астрономической, 7 (Киевский район), пр. Льва Ландау (Слободской район).

Крупные ветки отломились и упали возле ДК ХТЗ, в районе пересечения пр. Ново-Баварского и Окружной дороги, ул. Конотопской и пр. Ново-Баварского, на ул. Деревянко, ул. Елизарова, ул. Красный Пожарный, ул. Амосова, ул. Краснодарской, Салтовском шосе, ул. Академика Павлова, ул. Героев Труда, пр. Льва Ландау.

Практически все деревья и ветки уже распилены и вывезены.