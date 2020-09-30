В Харькове из-за непогоды упало семь деревьев (Горсовет)

Семь деревьев и 12 крупных веток упало в Харькове из-за сильного ветра по состоянию на 15:00 30 сентября 2020 года.
Звезды наделят умением настраиваться на одну волну с собеседником. Любые шаги в сторону сотрудничества, урегулирования и организации чего-либо дадут отличный результат.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночной дождь к утру закончится. Первая половина дня пройдет без осадков, а вечером ожидается мелкий дождь.
30 сентября в Украине отмечают Всеукраинский день библиотек и День усыновления, а в мире – Международный день переводчика.
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