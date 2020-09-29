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29.09.2020  12:31   

ФОТО: Полиция разыскивает пропавшего без вести Александра Кейника (ГУ НП)

Мужчина ушел из дома 25 сентября и до настоящего времени его местонахождение не известно.


// Facebook

Сотрудники Чугуевского отдела полиции разыскивают без вести пропавшего Александра Кейника, 1961 года рождения, жителя села Базалеевка.

Об исчезновении мужа 28 сентября сообщила жена. По словам женщины, мужчина 25 сентября поехал в город Чугуев и не вернулся.

На вид Александру 60 лет, короткие темные волосы, худощавого телосложения, рост 170 см. На правой руке отсутствует указательный палец, на пальцах левой руки татуировка «САША».

Был одет в серые брюки, черную куртку, белые кроссовки.

«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить на линию «102» или по телефону (050) 135-00-68, или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
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