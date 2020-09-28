28.09.2020 13:43

Специалисты начали расшифровку «черных ящиков» разбившегося под Харьковом самолета (112)

Обломки самолета собраны и находятся под круглосуточной охраной ГБР в одной из воинских частей.



://cyprus-daily.news/

Обломки самолета Ан-26Ш собраны и перевезены на территорию военной части, начата расшифровка "черных ящиков". Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер-министр Украины Олег Уруский.

"Обломки самолета Ан-26Ш собраны и перевезены на территорию военной части А4104 в г. Чугуев Харьковской области, где они находятся под круглосуточной охраной Государственного бюро расследований (ГБР). В дальнейшем специалистами будет проведен максимальный сбор самолета в исходное состояние", - говорится в сообщении.

Министр также отметил, что бортовые самописцы ("черные ящики") найдены и они уцелели.

"Их состояние удовлетворительное. Информация на самописцах сохранена. Они изъяты и 27 сентября 2020 года авиационными экспертами под контролем ГБР начат процесс их дешифровки, который продлится ориентировочно 3-5 дней", - рассказал Олег Уруский.

Он также уточнил, что сегодня, 28 сентября, у родственников погибших начнется забор образцов для анализа ДНК с целью в дальнейшем провести идентификацию тел.

Напомним, что 25 сентября при заходе на посадку около 20:50 возле военного аэропорта Чугуева Харьковской области упал и загорелся военный самолет марки Ан-26 одной из воинских частей.

По предварительной оценке специалистов по летной безопасности, произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна. То есть отказал не сам двигатель, а один из его датчиков.

Всего на борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ им. Ивана Кожедуба и семь членов экипажа. В результате падения самолета погибли 26 человек.