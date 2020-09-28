28.09.2020 10:31

ФОТО: Запрещенное количество психотропов мужчина нес для собственного употребления (Слободская таможня)

На таможенном посту Гоптовка обнаружен гражданин, который перемещал через таможенную границу 200 таблеток феназепама.



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О нарушителе правил сообщили в Слобожанской таможне Гостаможслужбы.



Мужчина направлялся пешком из России в Украину и во время устного декларирования заявил, что не имеет товаров, перемещаемых через государственную границу Украины ограничено или запрещено.



Однако при проведении таможенного досмотра дорожной сумки гражданина, в боковом отделении было выявлено 4 упаковки по 50 таблеток «Феназепам 1 мг». Каких-либо разрешительных документов для перемещения через таможенную границу Украины таблеток, мужчина не предоставил.



Согласно постановлению КМУ «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров», указанные таблетки отнесены к психотропным веществам, оборот которых ограничен и в отношении которых допускаются исключения некоторых мер контроля.



Таким образом, действия мужчины имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных ст. 472 ТКУ