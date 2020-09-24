24.09.2020 13:42

ВИДЕО: на границе поймали двух нарушителей (ГПСУ)

Вчера пограничники Харьковского отряда задержали двух человек, которые пытались незаконно пересечь государственную границу Украины.



//dpsu.gov.ua

В обоих случаях «путешественников» обнаружили с помощью комплексов видеоконтроля.



Так, в районе населенного пункта Ветеринарное, что в Дергачевском районе, видеокамеры зафиксировали движение неизвестного лица в сторону государственной границы. На место предполагаемого правонарушения выдвинулся пограничный наряд отдела «Дергачи». Вскоре правоохранители задержали гражданку Украины. Она пыталась незаконно пересечь границу из Украины в Россию. Таким образом женщина решила посетить родственников, проживающих в РФ.



А у населенного пункта Плетеневка, что в Волчанском районе пограничники задержали мужчину без документов. Он незаконно пересек границу из России в Украину. Задержанный документов при себе не имел и назвался гражданином России. Правонарушения также было зафиксировано с помощью камер видеонаблюдения. Личность мужчины устанавливается.



Обоим задержанным грозит административная ответственность по ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». А мужчины, после установления личности, будут привлечены к административной ответственности и за нарушение пограничного режима.



