ВИДЕО: на границе поймали двух нарушителей (ГПСУ)

Вчера пограничники Харьковского отряда задержали двух человек, которые пытались незаконно пересечь государственную границу Украины.
В обоих случаях «путешественников» обнаружили с помощью комплексов видеоконтроля.
Так, в районе населенного пункта Ветеринарное, что в Дергачевском районе, видеокамеры зафиксировали движение неизвестного лица в сторону государственной границы. На место предполагаемого правонарушения выдвинулся пограничный наряд отдела «Дергачи». Вскоре правоохранители задержали гражданку Украины. Она пыталась незаконно пересечь границу из Украины в Россию. Таким образом женщина решила посетить родственников, проживающих в РФ.
А у населенного пункта Плетеневка, что в Волчанском районе пограничники задержали мужчину без документов. Он незаконно пересек границу из России в Украину. Задержанный документов при себе не имел и назвался гражданином России. Правонарушения также было зафиксировано с помощью камер видеонаблюдения. Личность мужчины устанавливается.
Обоим задержанным грозит административная ответственность по ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». А мужчины, после установления личности, будут привлечены к административной ответственности и за нарушение пограничного режима.
День предвещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез, засучив рукава.
Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня не небе будут облака. Без осадков.
Этот День посвящён проблемам экологической безопасности морских перевозок, сохранению биоресурсов.
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