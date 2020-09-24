Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: на границе поймали двух нарушителей (ГПСУ)
24.09.2020  13:42   

ВИДЕО: на границе поймали двух нарушителей (ГПСУ)

Вчера пограничники Харьковского отряда задержали двух человек, которые пытались незаконно пересечь государственную границу Украины.


//dpsu.gov.ua

В обоих случаях «путешественников» обнаружили с помощью комплексов видеоконтроля.

Так, в районе населенного пункта Ветеринарное, что в Дергачевском районе, видеокамеры зафиксировали движение неизвестного лица в сторону государственной границы. На место предполагаемого правонарушения выдвинулся пограничный наряд отдела «Дергачи». Вскоре правоохранители задержали гражданку Украины. Она пыталась незаконно пересечь границу из Украины в Россию. Таким образом женщина решила посетить родственников, проживающих в РФ.

А у населенного пункта Плетеневка, что в Волчанском районе пограничники задержали мужчину без документов. Он незаконно пересек границу из России в Украину. Задержанный документов при себе не имел и назвался гражданином России. Правонарушения также было зафиксировано с помощью камер видеонаблюдения. Личность мужчины устанавливается.

Обоим задержанным грозит административная ответственность по ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». А мужчины, после установления личности, будут привлечены к административной ответственности и за нарушение пограничного режима.

Источник:   ГПСУ
 Тэги:  пограничники, нарушитель, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.09 Криминал и происшествия Ночью на границе поймали контрабандиста (ГПСУ) 08.09 Криминал и происшествия Контрабандиста с копытами задержали на границе (ВИДЕО) 07.09 Криминал и происшествия Мужчина шел в Россию, чтобы не платить алименты
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 