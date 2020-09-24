Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: пьяный муж забил до смерти беременную жену (ГУ НП)
24.09.2020  10:14   

ФОТО: пьяный муж забил до смерти беременную жену (ГУ НП)

Тело женщины было обнаружено 23 сентября в одном из домовладений села Старая Покровка.


// Нацполиция

Полицейские выяснили, что к убийству причастен ранее судимый 48-летний муж женщины, и через несколько часов задержали его в поселке Рогань.

Установлено, что 21 сентября между супругами произошла ссора. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина начал наносить своей жене многочисленные удары.

От полученных травм женщина скончалась.

Она находилась на седьмом месяце беременности.

Следователи Чугуевского отдела полиции сообщили мужу о подозрении в совершении умышленного убийства.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убийство, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.09 Криминал и происшествия 17-летний парень утопил мужчину на глазах приятелей (Нацполиция) 17.09 Криминал и происшествия Приезжий из Горловки чуть не убил человека (ГУ НП) 16.09 Криминал и происшествия Забил гостя палкой до смерти: полиция сообщила о подозрении (ГУ НП)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 