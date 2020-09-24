ФОТО: пьяный муж забил до смерти беременную жену (ГУ НП)

Тело женщины было обнаружено 23 сентября в одном из домовладений села Старая Покровка.
Полицейские выяснили, что к убийству причастен ранее судимый 48-летний муж женщины, и через несколько часов задержали его в поселке Рогань.
Установлено, что 21 сентября между супругами произошла ссора. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина начал наносить своей жене многочисленные удары.
От полученных травм женщина скончалась.
Она находилась на седьмом месяце беременности.
Следователи Чугуевского отдела полиции сообщили мужу о подозрении в совершении умышленного убийства.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Ему грозит пожизненное лишение свободы.
День предвещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез, засучив рукава.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Этот День посвящён проблемам экологической безопасности морских перевозок, сохранению биоресурсов.
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