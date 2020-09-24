24.09.2020 10:14

ФОТО: пьяный муж забил до смерти беременную жену (ГУ НП)

Тело женщины было обнаружено 23 сентября в одном из домовладений села Старая Покровка.



// Нацполиция

Полицейские выяснили, что к убийству причастен ранее судимый 48-летний муж женщины, и через несколько часов задержали его в поселке Рогань.

Установлено, что 21 сентября между супругами произошла ссора. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина начал наносить своей жене многочисленные удары.



От полученных травм женщина скончалась.



Она находилась на седьмом месяце беременности.



Следователи Чугуевского отдела полиции сообщили мужу о подозрении в совершении умышленного убийства.



Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



Ему грозит пожизненное лишение свободы.