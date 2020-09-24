24.09.2020 08:29

Браконьер пошел на рыбалку с 420 метрами запрещенной сети (Рыбнадзор)

На озере Лиман задержали нарушителя с сетками, общая длина которых составила 420 метров.



//khr.darg.gov.ua

23 сентября Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства на озере Лиман у лодочной станции Змиевской ТЭС.



Около 12:00 задержан мужчина, который с лодки ловил рыбу браконьерскими орудиями лова – 6 лесковыми сетками общей длиной 420 метров. Его улов общим весом 12 кг состоял из 276 окуней, 23 плотвы и 2 судаков. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 7115 грн.



На виновное лицо составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.