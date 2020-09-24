Главная Новости Криминал и происшествия Браконьер пошел на рыбалку с 420 метрами запрещенной сети (Рыбнадзор)
24.09.2020  08:29   

Браконьер пошел на рыбалку с 420 метрами запрещенной сети (Рыбнадзор)

На озере Лиман задержали нарушителя с сетками, общая длина которых составила 420 метров.


//khr.darg.gov.ua

23 сентября Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства на озере Лиман у лодочной станции Змиевской ТЭС.

Около 12:00 задержан мужчина, который с лодки ловил рыбу браконьерскими орудиями лова – 6 лесковыми сетками общей длиной 420 метров. Его улов общим весом 12 кг состоял из 276 окуней, 23 плотвы и 2 судаков. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 7115 грн.

На виновное лицо составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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