Браконьер пошел на рыбалку с 420 метрами запрещенной сети (Рыбнадзор)

На озере Лиман задержали нарушителя с сетками, общая длина которых составила 420 метров.
23 сентября Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства на озере Лиман у лодочной станции Змиевской ТЭС.
Около 12:00 задержан мужчина, который с лодки ловил рыбу браконьерскими орудиями лова – 6 лесковыми сетками общей длиной 420 метров. Его улов общим весом 12 кг состоял из 276 окуней, 23 плотвы и 2 судаков. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 7115 грн.
На виновное лицо составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.
День предвещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез, засучив рукава.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Этот День посвящён проблемам экологической безопасности морских перевозок, сохранению биоресурсов.
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