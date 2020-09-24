В парке Горького у отдыхающего увели велосипед (Нацполиция)

Полицейские разоблачили мужчину, который отобрал велосипед у посетителя городского парка.
22 сентября в полицию поступило сообщение от 50-летнего мужчины.
Он рассказал, что в парке Горького по улице Сумской неизвестный мужчина сел на его велосипед и поехал.
Злоумышленником оказался ранее судимый 44-летний житель Харькова.
Полицейские задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
День предвещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез, засучив рукава.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Этот День посвящён проблемам экологической безопасности морских перевозок, сохранению биоресурсов.
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