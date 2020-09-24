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24.09.2020  08:16   

В парке Горького у отдыхающего увели велосипед (Нацполиция)

Полицейские разоблачили мужчину, который отобрал велосипед у посетителя городского парка.


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22 сентября в полицию поступило сообщение от 50-летнего мужчины.

Он рассказал, что в парке Горького по улице Сумской неизвестный мужчина сел на его велосипед и поехал.

Злоумышленником оказался ранее судимый 44-летний житель Харькова.

Полицейские задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, харьков, полиция
 
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