На Салтовке задержали церковного вора (ГУ НП)

Мужчина обворовывал религиозные сооружения по всей Украине, а награбленное сбывал через Интернет.
31-летний мужчина был объявлен в розыск в марте этого года. Злоумышленник приговорен к 3 годам лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Следователи уличили его в 7 преступлениях, которые он совершил на территории Харьковской, Киевской, Житомирской и Черниговской областей. Вор проникал в храмы, откуда похищал иконы и другие ценные вещи. Затем с помощью сети интернет подыскивал покупателей на собственность.
Мужчина постоянно менял адреса проживания, не общался с родными и знакомыми, чтобы полиция не смогла выйти на его след. Работники харьковского уголовного розыска провели ряд оперативных мероприятий и установили место, где скрывался злоумышленник.
Утром 22 августа у дома по ул. Бучмы в Харькове полиция задержала разыскиваемого харьковчанина. Сейчас он передан в Новобаварский отдел полиции для дальнейшего помещения в СИЗО.
Весь день и окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела, даже если об этом никто не просит.
Местами сохраняются ночные заморозки на поверхности почвы 0-3°С. Весь день в Харькове будет держаться ясная и теплая погода. Без осадков.
В этой году осеннее равноденствие начинается 22 сентября - это время обновления жизненного цикла для природы и для людей.
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