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22.09.2020  12:51   

На Салтовке задержали церковного вора (ГУ НП)

Мужчина обворовывал религиозные сооружения по всей Украине, а награбленное сбывал через Интернет.


// hk.npu.gov.ua

31-летний мужчина был объявлен в розыск в марте этого года. Злоумышленник приговорен к 3 годам лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Следователи уличили его в 7 преступлениях, которые он совершил на территории Харьковской, Киевской, Житомирской и Черниговской областей. Вор проникал в храмы, откуда похищал иконы и другие ценные вещи. Затем с помощью сети интернет подыскивал покупателей на собственность.

Мужчина постоянно менял адреса проживания, не общался с родными и знакомыми, чтобы полиция не смогла выйти на его след. Работники харьковского уголовного розыска провели ряд оперативных мероприятий и установили место, где скрывался злоумышленник.

Утром 22 августа у дома по ул. Бучмы в Харькове полиция задержала разыскиваемого харьковчанина. Сейчас он передан в Новобаварский отдел полиции для дальнейшего помещения в СИЗО.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, церковь, полиция, харьков
 
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