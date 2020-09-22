22.09.2020 09:43

Сколько убытков нанесли браконьеры, посчитали в рыбоохранном патруле (Рыбнадзор)

За неделю нарушители нанесли более 22 тысяч гривен ущерба рыбному хозяйству.



//khr.darg.gov.ua

В период с 14 по 20 сентября государственные инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля зафиксировали 32 правонарушения.

Так, составлено 12 протоколов за грубое нарушение правил рыболовства (ч. 4 ст. 85 КоАП), восемь - за нарушение правил рыболовства (ч. 3 ст. 85 КоАП), один - по ч.1 ст 85-1 КУоАП (продажа запрещенных орудий лова), 7 по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП (незаконное приобретение или сбыт водных биоресурсов) и один протокол - по ст. 90 КУоАП (нарушение требований по охране видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Украины). Также оформлено три акта обнаружения и изъятия имущества, владелец которого не установлен.



«В целом, в течение данного периода у нарушителей изъято 110,9 кг водных биоресурсов, 15 единиц запрещенных орудий лова и три лодки. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 22 798 грн. Наложено штрафов на граждан в размере 1360 грн», - подытожил руководитель рыбоохранного патруля Алексей Гоголь.