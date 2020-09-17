17.09.2020 15:14

Фоторепортаж: черных лесорубов поймали на горячем (ГУНП)

Следователи направили в суд обвинительные акт по факту незаконной порубки деревьев.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, 15 мая 2020 года правоохранителям поступила информация о том, что в селе Бражники неизвестные спилили большое количество деревьев.

На место происшествия выезжали сотрудники сектора реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Нововодолажского отделения полиции.

На территории лесного массива полицейские обнаружили 33 и 35-летних жителей поселка Новая Водолага.

В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли автомобиль «ВАЗ 2104», бензопилу и спиленную древесину - 26 деревьев дуба и дерево клена.

По данному факту следователем было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время уголовное производство с обвинительным актом в отношении двух мужчин направлено в Нововодолажский районный суд.