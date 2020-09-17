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17.09.2020  09:33   

ФОТОфакт: как пожарные спасли лес от огня (ГСЧС)

В Боровском районе совместные усилия пожарных и лесников спасли лес от огня


// ГСЧС

Инцидент произошел в Боровском районе Харьковщины возле села Богуславка. Там горела сухая трава, кустарники и камыш на площади 1,5 га. Огонь от горящей травы стремительно распространялся в сторону хвойного лесного массива и угрожал большой лесным пожаром.

О возгорании сообщили работники лесхоза в 10:46.

На помощь лесникам в преодолении опасности были направлены 4 оперативных подразделения ГСЧС из Боровского и Купянского районов области. От лесного хозяйства с огнем боролись 3 автоцистерны и трактор с плугом.

Совместными усилиями в 12:42 удалось остановить продвижение огня и защитить от него лес. Окончательно пожар ликвидировали в 15:00. пострадавших нет.

Всего 16 сентября на территории Харьковской области произошло 32 пожара в природных экосистемах на общей площади около 16 га.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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