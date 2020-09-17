ФОТОфакт: как пожарные спасли лес от огня (ГСЧС)

В Боровском районе совместные усилия пожарных и лесников спасли лес от огня
Инцидент произошел в Боровском районе Харьковщины возле села Богуславка. Там горела сухая трава, кустарники и камыш на площади 1,5 га. Огонь от горящей травы стремительно распространялся в сторону хвойного лесного массива и угрожал большой лесным пожаром.
О возгорании сообщили работники лесхоза в 10:46.
На помощь лесникам в преодолении опасности были направлены 4 оперативных подразделения ГСЧС из Боровского и Купянского районов области. От лесного хозяйства с огнем боролись 3 автоцистерны и трактор с плугом.
Совместными усилиями в 12:42 удалось остановить продвижение огня и защитить от него лес. Окончательно пожар ликвидировали в 15:00. пострадавших нет.
Всего 16 сентября на территории Харьковской области произошло 32 пожара в природных экосистемах на общей площади около 16 га.
Если в общении с окружающими возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание на что-нибудь другое, и тогда возникшие проблемы решатся сами собой.
Последний жаркий денек сентября: с утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков.
Ежегодно в Украине отмечается День тех, кто спасает людей из огня и проводит аварийно-спасательные в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.
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